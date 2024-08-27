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Новости 27 августа, 19:47

Медведев заявил, что считает действия администрации YouTube неправильными

фото ЗакС политика Медведев заявил, что считает действия администрации YouTube неправильными

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал комментарий по поводу замедления видеохостинга YouTube в России, об этом 27 августа пишет ТАСС.

Свое мнение Медведев высказал на встрече с кандидатами – участниками СВО от партии "Единая Россия".

"Честно говоря, это не очень хорошо. Чем больше источников информации, тем лучше", – сказал бывший президент России.

Однако Медведев отметил, что администрация сервиса повела себя некорректно, так как на платформе зачищают российские ресурсы и продвигают оппонентов. По мнению экс-президента, нужно было держать баланс, но этого не случилось.

Фото: сайт Кремля


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