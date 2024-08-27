Медведев заявил, что считает действия администрации YouTube неправильными

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал комментарий по поводу замедления видеохостинга YouTube в России, об этом 27 августа пишет ТАСС.

Свое мнение Медведев высказал на встрече с кандидатами – участниками СВО от партии "Единая Россия".

"Честно говоря, это не очень хорошо. Чем больше источников информации, тем лучше", – сказал бывший президент России.

Однако Медведев отметил, что администрация сервиса повела себя некорректно, так как на платформе зачищают российские ресурсы и продвигают оппонентов. По мнению экс-президента, нужно было держать баланс, но этого не случилось.

Фото: сайт Кремля