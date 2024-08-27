В районе "Лесной" в Петербурге образовалась пробка из лазурных автобусов

На Кантемировской улице, Большом Сампсониевском и Лесном проспектах задерживается общественный транспорт, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В учреждении уточнили, что автобусы, трамваи и троллейбусы от графика отбиваются минимум на час. Еще в понедельник, 26 августа, там была пробка из лазурных автобусов.

Речь идет об автобусных маршрутах № 33, 60, 86, 137, 185, 237, 249, 267, 275, троллейбусных маршрутах № 18, 31 и трамвайных маршрутах № 10, 20, 38. Время в пути при этом увеличено.

Такая проблема на дороге у станции метро "Лесная" возникла из-за проводимых дорожных работ. В "Организаторе перевозок" призвали заранее выбирать маршрут.

Фото: ЗАКС.Ру