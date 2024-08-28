Беглов в одиночку пришел на дебаты

Губернатор Александр Беглов 28 августа принял участие в предвыборных дебатах, транслируемых на телеканале "Санкт-Петербург". Он стал единственным кандидатом на пост градоначальника, пришедшим в студию в это утро.

Тему выступления обозначили как "Петербург — город социальных стандартов". Беглов перечислил достижения за последние годы, в том числе упомянул рост доходности бюджета города, а также поведал о планах развития Северной столицы в дальнейшем. Кроме того, ведущий Юрий Зинчук в рамках программы стал озвучивать высказывания конкурентов губернатора с тем, чтобы тот мог их прокомментировать.

Помимо Беглова, в выборах губернатора участвуют Павел Брагин ("Зеленые"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Максим Яковлев (ЛДПР). Из них в предыдущих дебатах участвовали Брагин и Малинкович, Яковлев в эфире не выступал.

Ранее Telegram-канал "Ротонда" сообщил о том, что никто из кандидатов не пришел на дебаты на "Радио России" вечером 26 августа и на дебаты в эфире "России 1" утром 27 августа.

Андрей Казарлыга, фото: трансляция телеканала "Санкт-Петербург" (скриншот видео)