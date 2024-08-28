В Петербурге 28 августа будет облачно, но без дождей

В Петербурге обещают умеренное тепло и отсутствие дождей, об этом 28 августа сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием антициклона. В некоторых частях города может быть переменная облачность, однако дождей при этом не ожидается.

Воздух прогреется до +21…+23 градуса. Ветер западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст, что выше нормы.

В четверг, 29 августа, в городе осадков не ждут, а температура воздуха будет около +24 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру