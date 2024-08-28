У Фонда капитального ремонта Петербурга сменилось руководство

Должность руководителя Фонда капитального ремонта Петербурга покидает Дмитрий Шутов, его место займет Евгений Петров, об этом 28 августа сообщили в пресс-службе организации.

В четверг, 29 августа, Петров вступит в должность врио генерального директора Фонда капремонта. Шутов работал руководителем организации с 2021 года.

Ранее Петров занимал должность советника вице-губернатора Петербурга Егвения Разумишкина. На этом посту он курировал вопросы жилищной сферы, объектов культурного наследия и реставрации.

Как отметили в Фонде, при новом руководстве организация продолжит тренд на позитивные изменения и работу над качеством ремонта.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта