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Новости 10:18

Центр Петербурга 30 августа перекроют из-за мероприятия "Будь с городом"

фото ЗакС политика Центр Петербурга 30 августа перекроют из-за мероприятия "Будь с городом"

Некоторые улицы центральной части Петербурга закроют 30 августа из-за проведения социально-благотворительного мероприятия "Будь с городом", об этом 27 августа сообщали в пресс-службе комитета по транспорту города.

Первые ограничения начали действовать уже в среду, 28 августа, и продлятся до начала сентября. Например, транспорт не сможет останавливаться вдоль домов №4 и 6-8 на Дворцовой площади до 2 сентября. 

Также остановку транспорта 30 августа запретят на Малой Морской улице от Невского проспекта до дома №5 и на Адмиралтейском проспекте от Гороховой до Вознесенского.

Кроме этого, будет полностью перекрыто движение транспорта. Сначала перекроют Дворцовую площадь и Миллионную улицу, а затем Малую Морскую улицу и Адмиралтейский проспекте.

Фото: ЗАКС.Ру


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