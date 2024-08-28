На улице Орджоникидзе девочка упала на детской площадке и попала в реанимацию

В Московском районе Петербурга ребенок отправился в реанимацию после игры на детской площадке, об этом 28 августа пишет "Фонтанка.ру".

Восьмилетняя девочка играла во дворе на детской площадке на улице Орджоникидзе. Инцидент произошел вечером во вторник, 27 августа. С места ее забрала бригада скорой помощи.

В детскую больницу имени Филатова медики привезли девочку в тяжелом состоянии. Во время падения ребенок ударился об что-то твердое животом. У пострадавшей диагностировали травму органов брюшной полости.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.

Фото: ЗАКС.Ру