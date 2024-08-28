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Новости 11:17

В России некоторые провайдеры ускоряют работу YouTube

фото ЗакС политика В России некоторые провайдеры ускоряют работу YouTube

Некоторые операторы связи пробуют самостоятельно ускорить работу видеохостинга YouTube, об этом 28 августа пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Роскомнадзор не делал никаких официальных заявлений по поводу замедления работы сервиса YouTube в России. Также не было объявлено о блокировке сайта, поэтому провайдеры ничего не нарушают, ускоряя работу видеохостинга.

Например, у некоторых пользователей в Северо-Западном федеральном округе YouTube работает без дополнительных инструментов. Трафик с российских серверов Google перенаправляют на европейские.

На данный момент более 135 операторов связи обратились в Минцифры и Роскомнадзор для разъяснения ситуации с сервисом YouTube.

Фото: pixabay


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