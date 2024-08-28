Прокуратура Петербурга изъяла два незаконных понтона рядом с "Авророй"

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения водного законодательства в акватории реки Большой Невки, об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Надзорный орган установил, что предприниматель решил самовольно спустить два понтона в акваторию Большой Невки рядом с крейсером "Аврора". Никаких договоров ни с кем он не заключал.

По решению суда предприниматель должен был убрать понтоны, так как по иску прокурора суд запретил ими пользоваться. Однако решение было проигнорировано. Ничего не изменило и взыскание неустойки в размере 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения.

В итоге прокуратура, петербургский отдел МВД РФ на водном транспорте, комитет по природопользованию города и СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" провели рейд и изъяли понтоны. В отношении предпринимателя составили протокол по статье о самовольном занятии водного объекта (ст. 7.6 КоАП РФ).

Фото: скриншот видео пресс-службы прокуратуры Петербурга