В Смольном начали готовить документацию для трамвайной линии от Парнаса до Бугров

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выпустил распоряжение о подготовке документации по планировке территории для трамвайной линии от Парнаса до Бугров, об этом 28 августа пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на документ.

Согласно документу, трамваи будут ходить по улице Михаила Дудина до проспекта Энгельса и по улице Федора Абрамова от улицы Михаила Дудина до Заречной улицы. Это будет первый этап трамвайных путей. Его протяженность будет 2,5 километра.

Документацию должны будут подготовить до конца февраля 2026 года. Пока что о втором этапе возведения линии до Бугров в Ленинградской области ничего неизвестно.

Фото: ЗАКС.Ру