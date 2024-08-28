Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с отобранным у ребенка самокатом в Кудрово

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заступился за ребенка, у которого отобрали самокат в Кудрово, об этом 28 августа сообщили в пресс-службе СК РФ.

Накануне в паблике "ВКонтакте" "Живем в Кудрово" разметили видеозапись, на которой мужчина-мигрант отобрал самокат у ребенка местной жительницы и отдал своему.

Сейчас, как рассказали следователи, проводится доследственная проверка по статье о грабеже (ст.161 УК РФ).

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Ленинградской области Дмитрию Митяеву доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Фото: пресс-служба СК РФ