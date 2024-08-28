Жителей МО "Пороховые" свозят в цирк за 5 млн рублей

Местная администрация МО "Пороховые" заключила 27 августа контракт на приобретение билетов в цирк за 5 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок. Исполнителем контракта выступил "Цирк в Автово".

Всего муниципалы приобрели 3,3 тысячи входных билетов для бесплатного распределения среди жителей округа. Последних планируется дважды свозить на цирковую программу "Тайна снежных львов". Первая половина зрителей увидит шоу 21 декабря, вторая — на следующий день.

На каждое представление закуплено по 10 категорий билетов с разбросом цен от 400 до 2 800 рублей в первый день и от 500 до 3 500 рублей во второй. В целом их стоимость на второе представление больше, чем на первое. Количество билетов в каждой категории при этом совпадает.

Само шоу цирк позиционирует как "новогоднюю сказку". На сайте сообщается, что в представлении будут участвовать лемуры, еноты, дрессированный конь, королевские пудели, а также африканские львицы и амурский тигр.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру