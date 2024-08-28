Предприниматель отсудил 13,6 млн рублей у Дирекции транспортного строительства

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрел иск предпринимателя Алексея Подольского к трем комитетам — финансов, имущественных отношений и по развитию транспортной инфраструктуры, а также подведомственному ему ГКУ "Дирекция транспортного строительства" — и взыскал только с дирекции около 13,6 млн рублей, следует из материалов дела. На это 28 августа обратило внимание издание "Деловой Петербург".

Согласно материалам дела, в 2019 году Подольский приобрел спорный участок в Шушарах, который предназначался для строительства дороги. Предприниматель сообщил КРТИ, что готов рассматривать предложения о выкупе земли, но договориться они не смогли. Подольский даже обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову, прося его проверить законность размещения 3-го Бадаевского проезда на его территории.

Подольский подал иск в марте 2023 года, но суд принял решение только 14 августа. Судебная экспертиза оценила стоимость земли в 13,6 млн рублей. Именно эта сумма была взыскана с ДТС в пользу предпринимателя. Суд также лишил истца права собственности на спорный участок в Шушарах.

Фото: ЗАКС.Ру