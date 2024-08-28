Украшенный детскими рисунками трамвай появится на юго-западе Петербурга

По маршруту № 60 будет курсировать трамвай "Богатырь-М", украшенный детскими рисунками. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Утверждается, что в выставочном комплексе Горэлектротранса прошла церемония награждения юных художников, которые приняли участие в конкурсе детских рисунков. Темой была Стрельнинская трамвайная линия. Дети от 2 до 12 лет прислали около 200 рисунков. "По словам организаторов конкурса, участники удивили не только творческим подходом, но и знанием истории трамваев", — говорится в сообщении. Лучшие рисунки будут украшать трамвай "Богатырь-М".

На церемонии присутствовали вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев. Глава комитета отметил, что конкурс детских рисунков "позволяет популяризировать городской электрический транспорт". Также Енокаев напомнил, что маршруту № 36 вернули историческое название "Оранэла".

Фото комитета по транспорту Петербурга