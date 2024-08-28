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Новости 17:56

Новым ректором университета им. Лесгафта станет глава КПРФ Ленобласти

фото ЗакС политика Новым ректором университета им. Лесгафта станет глава КПРФ Ленобласти

Депутат Заксобрания Ленобласти от КПРФ Вадим Гришков станет новым ректором Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, об этом 28 августа сообщило издание 47news. 

Эту информацию журналистам подтвердил сам Гришков. На новой должности в первую очередь он хочет привести в порядок материально-техническую базу. Например, восстановить трамплин в Кавголово и "обеспечить появление нормального бассейна", пишет 47news.

Утверждается, что глава КПРФ Ленобласти не тяготеет ни к одному виду спорта. При этом коммунист подчеркивает, что "любит этот мир и считает необходимым развивать детский и юношеский спорт".

Гришков останется депутатом ЗакСа Ленобласти, но, отмечает 47news, недавно он забрал трудовую книжку. С 28 августа он как ректор будет получать 278 тысяч рублей.

Вадим Гришков родился в Ленинграде в 1984 году. Имеет высшее образование, является кандидатом экономических наук. Он был избран депутатом ЗакСа Ленобласти от КПРФ в 2021 году. В апреле 2024 года возглавил Ленинградский обком КПРФ.

Фото: сайт КПРФ


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