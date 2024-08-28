Новым ректором университета им. Лесгафта станет глава КПРФ Ленобласти

Депутат Заксобрания Ленобласти от КПРФ Вадим Гришков станет новым ректором Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, об этом 28 августа сообщило издание 47news.

Эту информацию журналистам подтвердил сам Гришков. На новой должности в первую очередь он хочет привести в порядок материально-техническую базу. Например, восстановить трамплин в Кавголово и "обеспечить появление нормального бассейна", пишет 47news.

Утверждается, что глава КПРФ Ленобласти не тяготеет ни к одному виду спорта. При этом коммунист подчеркивает, что "любит этот мир и считает необходимым развивать детский и юношеский спорт".

Гришков останется депутатом ЗакСа Ленобласти, но, отмечает 47news, недавно он забрал трудовую книжку. С 28 августа он как ректор будет получать 278 тысяч рублей.

Вадим Гришков родился в Ленинграде в 1984 году. Имеет высшее образование, является кандидатом экономических наук. Он был избран депутатом ЗакСа Ленобласти от КПРФ в 2021 году. В апреле 2024 года возглавил Ленинградский обком КПРФ.

Фото: сайт КПРФ