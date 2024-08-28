Спустя почти год после поручения Беглова в петербургском доме заменили лифты

В доме № 24 на Стародеревенской улице, где проживают в том числе и ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды, заменили лифты, сообщили 28 августа в пресс-службе Смольного. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил это сделать в сентябре 2023 года.

Беглов отметил, что старые лифты шумели, у них заканчивался срок эксплуатации. Жильцы дома теперь смогут воспользоваться новыми современными лифтами. По данным пресс-службы, в доме проживет 770 человек, среди них есть ветераны ВОВ, инвалиды и много семей с детьми. В общей сложности в здании есть восемь лифтовых шахт.

Решить проблему со старыми лифтами попросила жительница Приморского района у Беглова в приемной президента в СЗФО в сентябре 2023 года. Специалисты успели заменить лифты в срок.

Фото: ЗАКС.Ру