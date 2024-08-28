В ЗакСе хотят видеть больше публикаций местных СМИ о вреде наркомании

В осеннюю сессию депутаты Заксобрания планируют ввести поправки в городское законодательство о профилактике незаконного потребления запрещенных веществ, сообщил 28 августа в своем Telegram-канале председатель парламента Александр Бельский. После принятия изменений петербургские СМИ должны будут больше рассказывать о вреде наркомании.

Бельский отметил, что городские СМИ будут публиковать информацию о том, какое наказание грозит при употреблении или распространении запрещенных веществ и какие болезни могут быть у наркоманов. Также должно появится больше материалов о борьбе с наркоманией, которую ведут уполномоченные органы, организации и общественность.

Бельский поддержал инициативу. Он считает, что "последствия — это именно то, что может заставить задуматься и остановиться".

Фото: ЗАКС.Ру