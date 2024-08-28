Более 4 тысяч силовиков будут следить за порядком на выборах в Ленобласти

Следить за общественным порядком на муниципальных выборах в Ленобласти будут более 4 тысяч силовиков, сообщили 28 августа в пресс-службе Ленобласти. В обеспечении правопорядка будут задействованы сотрудники МВД, Росгвардии и сотрудники частных охранных организаций, члены народных и казачьих дружин.

На прилегающей к избирательным участкам территории силовики будут следить за тем, чтобы никто не подкупал избирателей, не портил агитационные материалы, а также не занимался незаконной агитацией.

Выборы в 163 муниципальных образования Ленобласти пройдут с 7 по 8 августа.

Фото: ЗАКС.Ру