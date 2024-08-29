В Курортном районе Петербурга произошла погоня с участием полиции

Петербургская полиция задержала нетрезвого водителя, который отказывался останавливаться, сообщили 29 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудникам ДПС пришлось применять оружие.

По версии правоохранителей, в ночь на 28 августа наряд ДПС Курортного района хотел остановить автомобиль "Киа Спектра", который ехал с явным превышением скорости. Водитель проигнорировал требования об остановке и увеличил скорость. Также он не реагировал на включенные мигалки.

Утверждается, что машину удалось остановить только после применения оружия. Один из сотрудников произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельные по колесам. В результате этих действий в Сестрорецке на Транспортной улице, 10 автомобиль был остановлен.

Как утверждают в полиции, водителем "Киа" был 39-летний житель Гатчинского района Ленобласти, он неоднократно был судим. У мужчины нашли явные признаки опьянения, а также у него не было прав и он никогда их не получал. Машину он купил 28 августа, и в тот же день решил ее "обкатать", пишут в пресс-службе.

На водителя составлены протоколы по четырем статьям КоАП РФ: ст. 12.26 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ч. 2 ст. 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства.), ч. 4. ст. 12.25 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), ч. 1 ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).

Фото: ЗАКС.Ру