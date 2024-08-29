Глава КГИОП: вьющиеся растения на зданиях приводят к разрушению фасадов

В городе борются с вьющимися растениями на зданиях, поскольку они негативно влияют на фасад и разрушает штукатурный слой, рассказал в ЗакСе 29 августа глава КГИОП Алексей Михайлов. Цветочное оформление на фасадах зданий обсудили на рабочем совещании парламентского бюджетного-финансового комитета в рамках "нулевых чтений", написала "Фонтанка.ру".

Михайлов напомнил, что когда-то комитет уже боролся с проблемой, когда живые деревья располагали на домах-памятниках. Он выразил мнение, что сейчас стало модно навешивать вьющиеся растения на здания, а это, по его словам, приводит к деструкции штукатурки и разрушению памятника. "Эту борьбу мы продолжаем. Аккуратно, со взаимодействием с жителями, объясняем, почему это плохо и почему этого не надо делать", — приводит "Фонтанка.ру" слова главы КГИОП.

Издание пишет, что депутат от КПРФ Ирина Иванова задалась вопросом, можно ли что-нибудь сделать с засильем искусственных цветов в оформлении входных групп на Невском проспекте. Михайлов отметил, что комитет заставляет бизнес снимать такие декорации, когда их располагают на фасадах зданий.

Фото: сайт КГИОП