Против экс-замминистра обороны Павла Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве

Главное военное следственное управление Следкома возбудило уголовное дело против бывшего замминистра обороны Павла Попова, сообщили 29 августа в пресс-службе ведомства. Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу парка "Патриот" и участвовал в мошеннической схеме вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которых обвиняют по аналогичным статьям.

Утверждается, что Попов за счет ресурсов парка "Патриот" занимался строительством загородного участка в Красногорском районе Подмосковья. Кроме того, он мог принуждать руководителей коммерческих организаций проводить строительные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После того как дом был построен, Попов якобы продолжил обеспечивать техническое и хозяйственное обслуживание своего участка, площадь которого составляет около 3 гектаров.

Следствие установило, что в собственности Попова и членов его семьи находится недвижимость в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края, общая стоимость которых составляет более 500 млн рублей. "Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела", — заявило следствие.

Напомним, в августе были задержаны фигуранты дела Ахмедов и Шестеров. Следствие утверждает, что они могут быть причастны к хищению средств, выделенных на деятельность парка.

Павел Попов родился в 1957 году в Красноярске. С 2008 по 2013 год занимал должность заместителя главы МЧС. Заместителем министра обороны он стал в 2013 году. Попов был уволен с этой должности указом президента России Владимира Путина 17 июня.

Фото: ЗАКС.Ру