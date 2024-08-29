Таврический сад планируют открыть 1 сентября

Ремонтировать дорожки и устанавливать детское оборудование в Таврическом саду будут как минимум до 1 сентября, написала 29 августа "Фонтанка.ру".

Издание отмечает, что читатели сообщали о закрытии сада еще 21 августа. Тогда заявлялось о проведении работ по демонтажу и установке детского игрового оборудования. Через несколько дней администрация Таврического изменила текст обращения к горожанам, добавив в него информацию про срок завершения работ (1 сентября). Также там было написано, что проводится ремонт дорожек.

Напомним, что к апрелю 2025 года планируется закончить реконструкцию оранжерей Таврического сада. Их площадь составляет 28,3 тысячи квадратных метров.

Фото: пресс-служба Смольного