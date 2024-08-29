Самокатчик с тяжелыми травмами попал в больницу после ДТП у Троицкого моста

В Мариинскую больницу поступил мужчина, который на самокате попал в ДТП у Троицкого моста, об этом 29 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на правоохранительные органы.

Самокатчик поступил в хирургическую реанимацию больницы вечером в среду, 28 августа. Его состояние оценивалось как тяжелое, медики диагностировали разрыв почки и другие травмы.

По данным издания, 39-летний петербуржец ехал на самокате по Миллионной улице, однако вдруг потерял управление и упал на дорогу. В этот момент мимо проезжала иномарка, а потерпевший ударился об нее и получил тяжелые травмы.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Фото: ЗАКС.Ру