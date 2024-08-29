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Новости 18:47

В районе "Боровой" заметили густой дым

фото ЗакС политика В районе "Боровой" заметили густой дым

В районе железнодорожной станции "Боровая" заметили дым, который видно у "Воздухоплавательного парка", об этом 29 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что недалеко от улицы Тосина и Лиговского проспекта произошло возгорание. Там находится промзона с большим количеством старых складов и ангаров.

На место, по словам очевидцев, уже приехали бригады скорой помощи и пожарные машины. На данный момент в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти о пожаре не сообщали.

Фото: ЗАКС.Ру


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