В районе "Боровой" заметили густой дым

В районе железнодорожной станции "Боровая" заметили дым, который видно у "Воздухоплавательного парка", об этом 29 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что недалеко от улицы Тосина и Лиговского проспекта произошло возгорание. Там находится промзона с большим количеством старых складов и ангаров.

На место, по словам очевидцев, уже приехали бригады скорой помощи и пожарные машины. На данный момент в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти о пожаре не сообщали.

Фото: ЗАКС.Ру