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Новости 19:47

В Госдуме хотят дать подсудимым право заключать контракт о военной службе

фото ЗакС политика В Госдуме хотят дать подсудимым право заключать контракт о военной службе

На рассмотрение Государственной думой внесли законопроект, согласно которому обвиняемые по уголовным делам смогут заключать контракт о военной службе на этапе судебного производства, об этом 29 августа информация появилась на сайте парламента.

Предполагается, что в период мобилизации, военного положения или в военное время некоторые обвиняемые смогут заключить контракт о прохождении службы в ВС РФ на этапе судебного производства. 

Авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Поправки должны дополнить федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".

Фото: ЗАКС.Ру


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