Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о наезде самоката на ребенка на Комендантском

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на несчастный случай с электросамокатами в Петербурге, об этом 29 августа сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как рассказали следователи, в интернете появилась информация о том, что мужчина на электросамокате сбил шестилетнего мальчика на Комендантском проспекте. После этого ребенок был госпитализирован.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст,238 УК РФ).

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Фото: пресс-служба СК РФ