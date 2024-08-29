Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о наезде самоката на ребенка на Комендантском

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на несчастный случай с электросамокатами в Петербурге, об этом 29 августа сообщили в пресс-службе СК РФ.
Как рассказали следователи, в интернете появилась информация о том, что мужчина на электросамокате сбил шестилетнего мальчика на Комендантском проспекте. После этого ребенок был госпитализирован.
В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст,238 УК РФ).
Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.