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Пловец из Петербурга выиграл серебряную медаль Паралимпиады в Париже

фото ЗакС политика Пловец из Петербурга выиграл серебряную медаль Паралимпиады в Париже

Петербургский пловец Владимир Даниленко стал первым россиянином, который завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Париже, об этом 29 августа рассказали на телеканале "МАТЧ!".

Спортсмен занял второе место в заплыве на 100 метров на спине в классе тех, у кого поражен опорно-двигательный аппарат. Владимир смог преодолеть дистанцию за 2 минуты 1,34 секунды.

Первым стал бразилец Габриэль дос Сантос Араухо, который обогнал петербуржца на несколько секунд.Бронзовую медаль получил чилийский спортсмен Альберто Абарса Диас.

Фото: unsplash.com


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