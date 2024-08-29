Пловец из Петербурга выиграл серебряную медаль Паралимпиады в Париже

Петербургский пловец Владимир Даниленко стал первым россиянином, который завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Париже, об этом 29 августа рассказали на телеканале "МАТЧ!".

Спортсмен занял второе место в заплыве на 100 метров на спине в классе тех, у кого поражен опорно-двигательный аппарат. Владимир смог преодолеть дистанцию за 2 минуты 1,34 секунды.

Первым стал бразилец Габриэль дос Сантос Араухо, который обогнал петербуржца на несколько секунд.Бронзовую медаль получил чилийский спортсмен Альберто Абарса Диас.

Фото: unsplash.com