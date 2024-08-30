Воздух в Петербурге 30 августа прогреется на 5-6 градуса выше нормы

В Петербурге температура воздуха сильно повысится, осадков точно не предвидется, об этом 30 августа сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона. Солнечные лучи будут активно прогревать воздух. Температура превысит климатическую норму на 5-6 градуса.

Воздух прогреется до +25…+27 градуса. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст, что выше нормы.

В субботу, 31 августа, в городе могут пройти дожди, а температура воздуха будет около +26 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру