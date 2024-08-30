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Новости 9:47

Петербуржца задержали из-за татуировки с нацистской символикой на спине

фото ЗакС политика Петербуржца задержали из-за татуировки с нацистской символикой на спине

Жителя Приморского района Петербурга отправили в отдел полиции из-за сомнительной татуировки, об этом 30 августа пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, 43-летний петербуржец вышел на улицу с голым торсом и показал всем свою татуировку на спине. В этот момент его заметили сотрудники правоохранительных органов.

Оказалось, что у мужчины на спине был набит нацистский символ. На мужчину был составлен протокол о публичной демонстрации нацисткой символики.

Нарушителя поместили в камеру. Уточняется, что также ранее он был осужден за неуплату алиментов.

Фото: ЗАКС.Ру


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