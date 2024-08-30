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Новости 11:17

В Петербурге открыли второй путепровод Московско-Дунайской развязки

фото ЗакС политика В Петербурге открыли второй путепровод Московско-Дунайской развязки

Открылся второй путепровод развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, об этом 30 августа пишет "Коммерсантъ-СПб".

Движение по новому путепроводу пустили в пятницу, 30 августа. Объект был построен АО "ПО "Возрождение". Стоимость работ составила 10,6 млрд рублей.

Предполагается, что новая развязка улучшит транспортную связь межу Московским, Фрунзенским и Красносельским районами.

После сдачи второй очереди развязки, пропускная способность магистрали увеличится до 15 тысяч автомобилей в сутки. Также были обустроены подземные переходы, тротуары и остановки для общественного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру


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