Прокуратура пресекла незаконный сброс строительного мусора в Петербурге

Природохранная прокуратура Петербурга провела проверку после обращений жителей СНТ "Красный октябрь" из-за незаконного сброса отходов, об этом 30 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам граждан, участок территории СНТ завален отходами и строительным мусором. В качестве доказательства была предоставлена видеозапись, на которой сбрасываются строительные отходы в канаву.

По итогу прокуратура установила собственника грузового авто, из которого выгружали строительный мусор.

Надзорное ведомство потребовало правонарушителей в присутствии работников природоохранной прокуратуры отходы убрать из канавы и утилизировать. Сейчас территория от строительного мусора очищена.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга