В Петербурге разгрузят дороги у Московского вокзала к открытию ВСМ

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга утвердил задание на подготовку документации для объектов, которые должны будут разгрузить дороги у Московского вокзала, об этом 30 августа пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на документ.

Разгрузить транспортную сеть у Московского вокзала хотят к открытию высокоскоростной магистрали (ВСМ). Специалистам нужно будет продлить улицу Черняховскую и соорудить тоннель под железнодорожными путями.

Документацию должны будут подготовить к 21 февраля 2026 года. Пожелания и замечания можно подать до 21 ноября 2024 года.

Предполагается, что улица увеличится на 700 метров. Полос для транспорта будет от четырех до шести.

Фото: ЗАКС.Ру