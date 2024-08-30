Беглов поздравил Лукашенко с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с 70-летием, об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

"Успехи Республики Беларусь на международной арене, экономическая и социальная стабильность братского государства напрямую связаны с Вашей энергией и целеустремлённостью, профессиональной и жизненной мудростью, исключительным талантом национального лидера", – сказал Беглов.

Также градоначальник поблагодарил Лукашенко за внимание к отношениям Петербурга и Беларуси в вопросах торговли, экономики, культуры и образования.

В конце поздравления Беглов пожелал президенту Беларуси дальнейших свершений, достижений и побед во благо народы страны и народа.

Фото: сайт Кремля