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Новости 15:23

Цивилев предложил передавать излишки урожая одиноким пенсионерам

фото ЗакС политика Цивилев предложил передавать излишки урожая одиноким пенсионерам

Депутат Заксобрания Алексей Цивилев хочет создать специальные пункты, чтобы передавать излишки урожая одиноким пожилым людям, сообщил он 30 августа  в соцсети "ВКонтакте". Соответствующее предложение депутат направил вице-губернатору Станиславу Казарину, который координирует работу управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга.

Цивилев отмечает, что в конце лета и начале осени некоторые садоводы утилизируют излишки урожая с помощью компоста, поскольку не знают, что еще можно с ними сделать. По его словам, эту проблему можно решить созданием специальных пунктов.

Депутат подчеркивает, что в таких пунктах можно было бы собирать сезонные фрукты и овощи. Затем после проверки их качества передавать нуждающимся — одиноким пенсионерам, людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также многодетным и малообеспеченным семьям.

Фото: ЗАКС.Ру


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