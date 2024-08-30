Цивилев предложил передавать излишки урожая одиноким пенсионерам

Депутат Заксобрания Алексей Цивилев хочет создать специальные пункты, чтобы передавать излишки урожая одиноким пожилым людям, сообщил он 30 августа в соцсети "ВКонтакте". Соответствующее предложение депутат направил вице-губернатору Станиславу Казарину, который координирует работу управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга.

Цивилев отмечает, что в конце лета и начале осени некоторые садоводы утилизируют излишки урожая с помощью компоста, поскольку не знают, что еще можно с ними сделать. По его словам, эту проблему можно решить созданием специальных пунктов.

Депутат подчеркивает, что в таких пунктах можно было бы собирать сезонные фрукты и овощи. Затем после проверки их качества передавать нуждающимся — одиноким пенсионерам, людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также многодетным и малообеспеченным семьям.

Фото: ЗАКС.Ру