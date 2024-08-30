Самовыдвиженка не смогла попасть в ТИК № 46 для согласования агитации

Неудачей окончилась попытка сдать агитационные материалы в ТИК № 46 для самовыдвиженки в МО "Сосновая Поляна" Натальи Горской, сообщил ЗАКС.Ру ее соратник. По его словам, кандидат полтора часа простояла у закрытой двери теризбиркома.

По рассказу соратника Горской, в ТИК она пришла около 14:00 и прождала до 15:30. Попасть в помещение ей не удалось из-за того, что дверь была закрыта. При этом ранее кандидату удавалось общаться с членами теризбиркома по телефону, однако в этот раз трубку никто не взял.

Попытка ЗАКС.Ру дозвониться в ТИК также оказалась безуспешной, в трубке раздавались длинные гудки.

Также кандидат собиралась подать списки наблюдателей на предстоящее голосование. Сделать этого она тоже не смогла.

В 2019 году Горская была избрана депутатом в совет "Сосновой Поляны" от КПРФ. В этот раз она идет на выборы самостоятельно.

Андрей Казарлыга, фото: предоставлено читателем ЗАКС.Ру