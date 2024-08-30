На месте снесенных торговых павильонов на Удельной установят трубопровод

Депутат Заксобрания от КПРФ Ирина Иванова предположила, что торговые павильоны на Удельном рынке были снесены для проведения ремонтных работ. Об этом 30 августа она написала в своем Telegram-канале.

Иванова пишет, что в ходе "нулевых чтений" она обратилась к председателю комитета по контролю за имуществом Роману Голованову с вопросом о причинах сноса торговых павильонов на Удельном рынке. Выяснилось, что в ККИ не знают, зачем туда послали рабочих, отмечает депутат. "Но совершенно точно никаких предписаний о сносе в последние несколько месяцев в районе "Удельной" комитет не выдавал", — заявила Иванова.

По ее словам, территория, где стояли павильоны, принадлежит ОАО РЖД. Недалеко от бывшей торговой зоны лежит железная дорога, поэтому она предположила, что ларьки могли попасть в "санитарную зону". Также Иванова добавила, что на месте павильонов установят временный трубопровод.

Напомним, "Фонтанка.ру" писала 28 августа, что недалеко от станции "Удельная" были снесены павильоны секонд-хендов.

Фото: ЗАКС.Ру