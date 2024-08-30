Прямая линия с Потехиной перед Днем знаний

Кадр из трансляции

На последней "прямой линии" с членами правительства Петербурга этого лета выступила вице-губернатор Ирина Потехина. Выбор Смольного очевиден - перед Днем знаний на вопросы петербуржцев отвечала чиновница, которая курирует работу комитета по образования. Также в ее зону ответственности входит комитет по делам записи актов гражданского состояния и не самый востребованный у горожан архивный комитет.

Свое вступительное слово Потехина посвятила тому, как изменились трудности в области образования, которые беспокоят жителей города. Сравнивала она с вопросами от горожан пятилетней давности. Потехина резюмировала, что теперь ее коллеги сконцентрировались непосредственно на совершенствовании учебного процесса, а не на решение "инфраструктурных" проблем в части нехватки школ или сложности с "поступлением" в первый класс.

"Даже по сравнению с прошлым годом, не говоря уже о том, что было пять лет назад, потому что очень сильно изменилась инфраструктура. В этот раз почти нет вопросов, как попасть в детский сад или в школу. <...> Мы прошли очень трудный путь, когда нужно было привести в порядок инфраструктуру, нужно было насытить оборудованием образовательные организации. Сейчас начинается новый этап, когда мы в большей степени будем говорить про качество образования", - сказала Потехина.

Беседа началась с приятного, а именно с подарков для первоклассников. Уже несколько лет Смольный закупает для детей небольшие наборы с книгами, или, как выразилась вице-губернатор, "библиотечки" из трех книжек. Еще детей массово поведут в кино на приключенческий фильм "Огненный лис" и мультфильм про животных "Большое путешествие. Вокруг света". Другой вопрос был посвящен линейкам. Петербурженка обратилась с просьбой устроить праздничные мероприятия для всех школьников, а не только для первого и 11 классов. Как объяснила чиновница, школы сами решают, кого приглашать на линейки. Иногда это связано с объективной необходимостью вводить ограничения.

"У нас школы очень-очень разные. У нас есть школа, в которой учится больше четырех тысяч детей, но это прям вот на Дворцовую площадь надо уйти, чтобы выстроить всех ребят. А есть школы небольшие, есть школы, у которых очень хорошее пришкольное пространство, куда можно выйти такой большой компанией, есть школы, у которых пришкольное пространство скромное. Поэтому это очень сильно зависит от того, как устроена конкретная школа, но еще на самом деле и от желания родителей. То есть понятно, что для первоклассников и для одиннадцатиклассников это абсолютно особый день. Поэтому им всегда приоритет", - пояснила она.

Не без внимания осталась тема бесплатных детских садов. Одна жительница Колпино пожаловалась, что ей пришла квитанция на оплату детского сада, хотя она думала, что больше никаких счетов не увидит. Потехина, по ее словам, изучила вопрос перед тем, как выйти в эфир - оказалось, что квитанция пришла за август, а 100% скидка на детсады начнет действовать с 1 сентября.

"Когда эта новость появилась, мне начали звонить мои коллеги из других регионов спрашивать "Это что, правда?". Мы такие первопроходцы в этом смысле. Недаром сейчас Петербург называют городом социальных стандартов, то есть мы в этом смысле впереди планеты всей, что называется. И это точно никакого отношения к снижению качества [обслуживания детских садов] не имеет", - добавила Потехина.

Она также упомянула бассейны и соляные пещеры, которые будут в каждом новом образовательном учреждении. Из других новинок в сфере образования, которые обсудили на прямой линии - новый учебный курс "семьеведение", придуманный в федеральном правительстве. На нем с 1 сентября школьникам будут рассказывать о важности семейных ценностей. Чиновница рассказала, что новый курс не должен стать дополнительной нагрузкой на детей.

"Это не предмет. Это, опять же, вот внеурочное занятие. Но здесь, наверное, самое важное, все-таки предмет такой непростой… Нужны очень хорошие педагоги, психологи, специалисты по семье, которые грамотно, тонко, деликатно этот вопрос смогут с ребятами обсуждать", - рассказала она.

Один из вопросов касался школьной формы. Потехина, хоть и сама положительно относится к такой стандартизации внешнего вида школьников, но выступила с демократичным предложением. В школах, где педсостав с родительским коллективом не сможет прийти к полноценному решению, можно начать с малого. Например, с каких-нибудь определенных элементов одежды.

"Мне кажется, если бы родители выбирали, ну, не такой вот прям сразу радикальный вариант - и зимнюю, и летнюю, а начинали бы с каких-то элементов формы: жилетки какие-нибудь одинакового цвета, галстуки, может быть. Дети к этому привыкают, родители к этому привыкают, и, может быть, вот такими небольшими шагами можно было бы прийти и к полноценной школьной форме. Но, опять же, это нужно делать внутри школьного коллектива", - предложила она.

Несмотря на то, в начале прямой линии Потехина говорила об уходе от инфраструктурных проблем в образовании, вопрос о достатке мест в школах все же прозвучал, хоть и в другом ключе. После анонса о реновации школ советского типа застройки, родители обеспокоились, где их дети будут учиться во время этого строительства. Оказывается, по словам вице-губернатора, в некоторых новых жилых районах школы появляются быстрее, чем многоэтажные дома - туда и будут перенаправлять учеников.

"Вот сейчас прям есть один такой пример, когда мы вводим школу раньше, чем квартал. То есть школа будет введена почти на полтора года раньше, чем начнут заселяться первые новоселы. Школа не должна стоять полтора года пустая. Вот мы туда переведем детишек из той школы, которую будем сносить. За полтора года построим новую школу. Не везде, конечно, так повезет, но мы уже сейчас видим, что в районах традиционной застройки, в школах появляются свободные места. Конечно, в первую очередь они появляются в историческом центре", - добавила чиновница.

Заканчивали тему обучения нехваткой "технарей" и сложностей с получением путевок в летние лагеря для детей.

Следующая прямая линия с членами правительства должна пройти в четверг 5 сентября, накануне первого дня выборов, на которых определять губернатора города. Кто именно будет вести "предвыборный" выпуск пока не сообщили. Ранее был анонсирован эфир с вице-губернатором Натальей Чечиной, которая курирует политические вопросы в городе и комитет территориального развития, однако его перенесли. С 2020 по 2022 год Чечина возглавляла Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

Константин Леньков / Кадр из трансляции