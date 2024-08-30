В Госдуме хотят увеличить штраф за рекламу запрещенных онлайн-казино до 6 млн рублей

В нижнюю палату парламента внесут пакет законопроектов, один из которых предусматривает повышение штрафов за рекламу запрещенных онлайн-казино до 6 млн рублей, об этом 30 августа изданию "РИА Новости" сообщил глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев.

Он выразил мнение, что рекламу казино можно сравнить с "содействием в его организации". Поэтому в Госдуме хотят ужесточить наказание за такую рекламу. Предполагается, что физлица будут штрафовать до 200 тысяч рублей, должностные лица — до 600 тысяч рублей, юрлица — до 6 млн рублей. При повторном нарушении Роскомнадзор сможет заблокировать аккаунт, с которого размещались объявления, отметил депутат.

На данный момент за нарушение закона о рекламе граждан могут штрафовать от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц ответственность может составлять от 4 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Также предлагается ввести специальную маркировку онлайн-казино, предупреждающую о рисках для человека, запретить россиянам младше 25 лет играть в азартные игры и сделать невозможным использование кредитных денег в ставках и азартных играх.

Напомним, что в конце июля Метелев, рассказывая о подготовке проекта о кратном повышении штрафов за рекламу нелегальных онлайн-казино, говорил, что рассматривается и вариант введения уголовной ответственности за такие объявления.

Фото: ЗАКС.Ру