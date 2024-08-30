Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации пять книжных сайтов

Книжные сайты BAbook, Freedom Letters, "Руслания", Book Amaro, Goodreads попали в реестр запрещенной информации, сообщили 30 августа в пресс-службе Роскомнадзора.

В надзорном ведомстве считают, что на этих платформах размещались произведения, которые содержали в себе фейки о СВО, пропаганду ЛГБТ*, "информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в России" и дискредитацию Вооруженных Сил.

В Роскомнадзоре также подчеркивают, что авторами некоторых книг являются иноагенты, но их произведения не промаркированы. Также, по данным ведомства, основатели или владельцы этих книжных сервисов — иностранные компании или эмигрировавшие россияне.

В Роскомнадзоре пригрозили, что если их предупреждения будут проигнорированы, то доступ к книжным сайтам будет ограничен.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

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