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Новости 10:04

В Петербурге местами ожидаются грозы

фото ЗакС политика В Петербурге местами ожидаются грозы

Из-за холодного фронта в Петербурге во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, в некоторых местах прольются ливни с грозами, сообщил 29 августа специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в городе сохранится теплая погода, температура может повыситься до +28 градусов. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, 1 сентября, ожидается снижение температуры до +21 градуса. Возможно, будут кратковременные дожди.

Фото: ЗАКС.Ру


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