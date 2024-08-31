Суд в Москве оштрафовал Галямину* из-за отсутствия плашки иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей политика Юлию Галямину* за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), сообщили 31 августа в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Политика привлекли к административной ответственности из-за того, что ее посты не были промаркированы плашкой иностранного агента.

Галямина* с 2017 по 2021 год была муниципальным депутатом Тимирязевского района Москвы. В 2022 году политика признали иноагентом. По этой причине ее уволили из РАНХиГС.

*Минюст внес Юлию Галямину в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру