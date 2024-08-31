СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород

ГСУ Следкома возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по факту атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, сообщили 31 августа в пресс-службе ведомства.

По данным СК, в результате атаки погибли пять мирных жителей, получили ранения не менее 46 человек, среди них — 7 несовершеннолетних. Также были повреждены объекты инфраструктуры.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отметил, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". По словам главы региона, в Белгороде пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах. В Белгородском районе в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж, их смогли потушить.

Фото: ЗАКС.Ру