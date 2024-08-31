Бывший министр культуры Владимир Мединский будет курировать управление по госполитике в гуманитарной сфере — в культурном и историческом просвещении, об этом 31 августа написало ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента.

"Владимир Мединский станет куратором нового управления", — сообщил источник агентству.

Это управление было создано еще в июне указом президента России Владимира Путина. Предполагается, что в этом ведомстве будут предлагать главе государства варианты решения гуманитарных вопросов: "укрепление духовно-нравственных основ российского общества", "сохранение традиционных ценностей" и другие.

В 2012 году Мединский был назначен на должность министра культуры. Через восемь лет он покинул этот пост и сразу стал помощником президента. Напомним, что Мединский является соавтором нового учебника по истории, в котором есть раздел о проведении СВО.

Фото: ЗАКС.Ру