Недалеко от метро "Проспект Ветеранов" появится новое общественное пространство

К середине сентября на бульваре Новаторов появится новое общественное пространство, сообщил 31 августа в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

Чиновник отметил, что завершается второй этап работ по благоустройству. На этом месте высадили более 120 деревьев и почти три тысячи кустарников. В сквере устанавливают беседки и детские площадки.

Первый этап по благоустройству бульвара Новаторов был завершен в конце 2023 года. Тогда появились современные фонари, детская площадка в форме "Атома", была проложена дорожка из плитки.

Ранее зеленая зона на бульваре Новаторов была не сильно благоустроена. Со стороны "Проспекта Ветеранов" прохожие шли по земляной тропинке, а садиться им приходилось на не самые чистые скамейки.

Фото: соцсети Разумишкина