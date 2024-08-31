В пропавшем на Камчатке вертолете мог находиться финдиректор РФС

Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин мог находиться в пропавшем на Камчатке вертолете Ми-8Т, об этом 31 августа сообщили изданию "РИА Новости" в службе коммуникаций РФС.

В РФС отмечают, что Замятин вместе с женой отдыхал на Камчатке. Они должны были полететь на вертолете на экскурсию на один из вулканов. "Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины", — сообщили в пресс-службе.

Сообщения о пропаже вертолета появились утром 31 августа. "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы писал, что воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. В Росавиации уточнили, что вертолет принадлежит авиакомпании "Витязь-Аэро". По предварительным данным, на борту могло находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.

По факту утраты связи с вертолетом Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

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