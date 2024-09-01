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Новости 10:23

В Петербурге 1 сентября погода будет слегка осенней

фото ЗакС политика В Петербурге 1 сентября погода будет слегка осенней

В Петербурге погода все больше становится осенней, ожидаются небольшие дожди, об этом 1 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тыловой, холодной части циклона. Из-за этого в городе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, однако небольшой дождь пойти может.

Воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст, что выше нормы.

В понедельник, 2 сентября, осадков не ожидается, а температура воздуха повысится до +25 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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