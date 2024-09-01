Беглов поздравил педагогов, школьников и студентов с Днем знаний

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем знаний, об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, День знаний объединяет тех, кто учится, и тех, кто учит, воспитывает или преподает.

Этой осенью в учебные заведения Петербурга пойдут учиться почти четверть горожан. Около 600 тысяч детей пойдут в школу, более 125 тысяч юношей и девушек пойдут в колледж и еще 355 тысяч человек пойдут на пары в вуз. Также 267 тысяч малышей приведут родители в детский сад.

"Город на Неве – крупнейший научно-образовательный центр России. Он задумывался, как площадка для создания и внедрения всего нового и передового, как город знаний и технологий", – сказал градоначальник.

Также Беглов вспомнил с чего началась отечественная наука. В этом году Санкт-Петербургский университет (СПбГУ) отпраздновал свое 300-летие. По словам губернатора, СПбГУ сочетает в себе вековые традиции и современные возможности.

В конце Беглов пожелал учащимся отличных оценок и новых вершин, педагогам внимательных, уважающих и талантливых учеников, а родителям гордость за детей.

Фото: ЗАКС.Ру