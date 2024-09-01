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На Малоохтинском проспекте такси с пассажиром столкнулось с мусоровозом

фото ЗакС политика На Малоохтинском проспекте такси с пассажиром столкнулось с мусоровозом

В Петербурге на Малоохтинском проспекте произошла авария с участием такси и грузовика-мусоровоза, об этом 1 сентября пишет 78.ru.

Как оказалось, такси ехало на большой скорости и врезалось в стоящую "Газель", которая была наполнена мешками с мусором. По итогу у автомобиля такси была разбита передняя часть, однако водитель не пострадал.

Также в такси сзади сидел молодой человек, он получил травмы. После произошедшего он вылез из машины и лег на дорогу. Медикам он пожаловался на боли в животе, они его госпитализировали.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: ЗАКС.Ру


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