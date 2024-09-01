Беглов поздравил ТАСС со 120-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил со 120-летием одно из старейших информационных агентств России – ИТАР-ТАСС, об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

В честь юбилея Беглов отправил поздравления журналистскому коллективу на имя генерального директора ИТАР-ТАСС Андрея Кондрашова и директора регионального информационного центра ТАСС в Петербурге Александра Потехина.

"История ТАСС тесно связана с Санкт-Петербургом. Именно в нашем городе в 1904 году было основано агентство, ставшее одной из ведущих информационных компаний мира. Многие поколения тассовцев при любых обстоятельствах неизменно демонстрировали высокий профессионализм и ответственность перед страной", – написал Беглов в поздравлении.

Также, по словам градоначальника, ТАСС является символом открытости России и источником оперативной и достоверной информации.

В конце Беглов поблагодарил журналистов за разностороннее освещение жизни Петербурга и Смольного, а также пожелал журналистскому коллективу ТАСС оставаться лидерами в своей сфере.

Фото: ЗАКС.Ру