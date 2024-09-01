Песков заявил, что Россия сделает все для защиты своих интересов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова защищать собственные интересы, заявление об этом 1 сентября появилось в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Также Песков рассказал, какие последствия могут быть для Европы из-за конфронтации с Россией.

"В ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. Конечно, для них это будет иметь глубокие последствия, они неизбежны. В течение грядущего десятилетия мы будем свидетелями этого", – сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что страна сделает все возможное для защиты своих интересов, а у Европы в дальнейшем могут быть экономические проблемы из-за разлада с Россией.

Фото: сайт Кремля